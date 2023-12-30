Aston Martin сделал «полуночный» суперкроссовер DBX 707

Aston Martin выпустил «полуночный» суперкроссовер DBX 707 не для всех. В 2022 году состоялась премьера Aston Martin DBX 707, который стал самым мощным серийным кроссовером премиум-класса в мире. Автомобиль стал официальной медицинской машины Формулы-1, но других модификаций или спецверсий модель пока не получала. Однако для японского рынка британский автопроизводитель решил сделать лимитированную версию с особым декором кузова и салона. Новинка получила название Japan Midnight Podium Edition в честь популярного варианта японского досуга.

© Motor.ru

«Полночь» в названии относится к той части японской автомобильной культуры, в которой популярны ночные поездки. «Подиум», предположительно, ознаменовывает несколько подиумов, которые Aston Martin завоевал на протяжении сезона Формулы-1 2023 года. Кроссовер окрашен в чёрный цвет Oberon Black, который дополняют акценты салатового оттенка в стиле ливреи гоночных болидов заводской команды в Формуле-1.

Модель получила 23-дюймовые колёса с тормозными суппортами цвета Aston Martin Racing Lime Green. Приборная панель, центральная консоль, туннель трансмиссии, дверные панели и рулевое колесо отделаны чёрной кожей, а сиденья обтянуты комбинацией чёрной и тёмно-зелёной кожи. По всему салону использована контрастная строчка салатового цвета, а на подголовниках передних и задних кресел вышит логотип Aston Martin.

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin