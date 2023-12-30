Особый Ferrari 296 GTB посвятили Гран-при Венгрии

Ferrari посвятила особый суперкар 296 GTB Гран-при Венгрии. Летом 2021 года в линейке легендарной марки Ferrari появился новый гибрид. Внешне похожая на модель SF90 Stradale, берлинетта 296 GTB стала первым дорожным автомобилем итальянской компании с двигателем V6. Новинка получила 663-сильный 3,0-литровый V6 и 167-сильный формульный электромотор MGU-K, встроенный между ДВС и восьмиступенчатым «роботом» DCT. Именно 830-сильное купе легло в основу спецверсии для рынка Венгрии. Автомобиль с опциональным пакетом Assetto Fiorano получил оформление, отсылающее к гоночному болиду Ferrari F2004, с которым команда выступала в Формуле-1 в 2004 году.

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Купе окрашено в трехслойный алый цвет Rosso F1, дополненный элементами контрастного оттенка Bianco King White. В белом выполнены воздухозаборники бампера, крыша, пороги и задня панель кузова, а на крышку переднего багажника нанесён номер «1», символизирующий эпоху тотального доминирования Scuderia Ferrari Marlboro в 2004 году.

Изменения в интерьере свелись к вышитым на подголовниках сидений контурам трассы «Хунгароринг» близ Будапешта и флагу Венгрии на карбоновых накладках порогов. Выход Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Hungaroring приурочен к победному дублю Скудерии на Гран-при Венгрии 2004 года.

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari