В Японии стилизовали Suzuki Jimny под легенды Renault и Lancia. Тюнинг-ателье DAMD привезёт на автосалон в Токио внедорожники с необычной внешностью. Источником вдохновения послужили гоночные автомобили 1980-х: Renault 5 Turbo и Lancia Delta Integrale. У раллийных легенд позаимствовали характерную ливрею. Изменены оптика, диски, задний спойлер и передняя маска. Наборы для переделок Suzuki Jimny в ретростиле скоро поступят в продажу.

© Motor.ru

Мастерская DAMD известна своими доработками Suzuki Jimny в духе более дорогих вездеходов: есть проекты стилизации под «Гелик» и Land Rover Defender. Теперь дизайнеры пошли дальше, взяв за основу культовые легковые модели из Франции и Италии. Хотя стиль изменён малой кровью, вау-эффект гарантирован!

DAMD

DAMD

Оба проекта объединяют расширенные колёсные арки, фирменные диски OZ Racing, нестандартные, но бесхитростные бамперы, а также прямоугольные противотуманки. У синего Jimny а-ля Renault квадратные фары, характерная низкая решётка радиатора, имитации воздухозаборников перед задними колёсами и небольшой спойлер. На бортах надписи non-Turbo.

DAMD

DAMD

У красного вездехода в духе Lancia круглые фары, хромированная решётка радиатора, гоночные кресла-ковши, полосы вдоль капота и крыши, а также почти вертикальный спойлер. По технике оба варианта идентичны: под капотом стандартный атмосферный 1,5-литровый двигатель, тяга передаётся через 5-ступенчатую «механику», есть жёстко подключаемый полный привод.