Москва стала лидером по объему парка LCV-автомобилей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проанализировало российский рынок легких коммерческих автомобилей. Так, по данным специалистов издания, в нашей стране объем легких коммерческих автомобилей составляет 4,12 млн единиц. В региональном рейтинге по объему парка LCV первенство у Москвы, в которой насчитывается 297 тыс. таких автомобилей. Второе место – у Подмосковья (265 тыс. шт.). О том, на что нужно обратить внимание при покупке и как оптимизировать эксплуатационные расходы – в материале бренда Viatti.

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Коммерческие автомобили LCV – настоящее подспорье в бизнесе. Такой транспорт отличается вместительностью, грузоподъемностью и простотой в обслуживании, не требует от водителя грузовой категории, что является дополнительным преимуществом. К этому классу автомобилей относятся пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики полной массой не более 3,5 тонн, а также микроавтобусы вместимостью до 18-19 пассажиров.

В категорию «компактные» входят автомобили, получившие среди автовладельцев название «каблучки». В среднем имеют грузоподъемность около 700-800 килограммов, поэтому особенно популярны у малого бизнеса. К «средним» LCV относятся фургоны, полная масса которых составляет в среднем 2,5 тонны. В нашей стране лидерами категории являются «Соболь» и «Газель». И самые мощные и вместительные представители LCV – большие полноразмерные фургоны. Вместимость такого транспорта может составлять до 5 тонн, что формально выходит за допустимое ограничение для сегмента.

Здесь стоит добавить, что, практически, у всех категорий выше есть модели, предназначенные для пассажирских перевозок.

Особенности эксплуатации

При выборе легкого грузовика, безусловно, одно из приоритетных значений имеет цена автомобиля, но здесь стоит учитывать и его надежность. Ведь при поломке владелец легковой машины может воспользоваться общественным транспортом или вызвать такси. В случае с коммерческим автомобилем каждый час простоя — это снижение прибыли, увеличение расходов, рассерженные клиенты. Также немаловажное значение имеет стоимость владения: доступность и цена запасных частей, расходных материалов и обслуживания.

Если вы выбираете автомобиль на вторичном рынке (с пробегом), то обратите внимание и на такой показатель, как экологичность, объем и количество выбросов – важно соблюдать рекомендуемые нормы. Не менее важно техническое состояние транспорта. Например, двигатель должен работать мягко, передачи переключаться без посторонних звуков и рывков, на раме не должно быть следов варки, осмотрите шины в комплектации на предмет их качества и износа. Для более достоверного осмотра рекомендуется воспользоваться помощью профессиональных механиков.

«Сегмент легкогрузового транспорта достаточно узок. Несмотря на это, на рынке представлено много брендов и моделей, из которых автовладелец может выбрать транспорт, отвечающий критериям и задачам бизнеса. Важно понимать, что данный автомобиль – это настоящая «рабочая лошадка», особенно для сегмента малого и среднего предпринимательства. Именно поэтому минимизация простоев и снижение эксплуатационных расходов становятся приоритетом. Использование современных разработок нефтехимической промышленности и автопрома позволит автовладельцу оптимизировать данные параметры. Например, среди основных преимуществ шин производства KAMA TYRES для LCV-сегмента – высокая грузоподъемность, прочность и топливная экономичность», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

На производственных мощностях одного из лидеров отечественного шинного рынка KAMA TYRES выпускаются несколько линеек для комплектации легкогрузовых автомобилей и микроавтобусов. В ассортименте бренда Viatti представлено две линейки. Для использования в условиях теплых зим подойдет нешипуемая Viatti Vettore Brina с ненаправленным рисунком протектора и особо прочным двухслойным каркасом. Шины обеспечивают сверхнадежное сцепление с дорогой даже в условиях неожиданной оттепели и слякоти, повышают безопасность вождения и обладают высоким уровнем износостойкости, что снижает эксплуатационные расходы на зимние шины. Для суровых зим – шипуемая Viatti Vettore Inverno.

Среди особенностей конструкции: частое расположение ламелей по всей ширине протектора, а также повышенная эластичность блоков и 14-рядная схема размещения шипов. За счет этого шина имеет надежное сцепление со льдом или заснеженной дорогой.