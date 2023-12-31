Стало известно, сколько новинок появилось на авторынке России в 2023 году

Несмотря на санкции со стороны недружественных России стран и прогнозы о дефиците автомобильных новинок в стране, в 2023 году российским водителям стали доступны 102 новых модели. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Автомобили китайских брендов составили основу широкой модельной линейки новинок - их оказалось 90. Вторая половина года стала более насыщенной, чем первая. Самыми богатыми на премьеры месяцами стали октябрь и ноябрь, когда премьеры случались практически каждые два дня (по 16 автоновинок). Меньше всего новых моделей было представлено в феврале - три.