Хакеры нашли уязвимость в машинах Tesla

Ученые из Технического университета Берлина обнаружили уязвимость в системе Tesla, которая позволила им проникнуть в систему автопилота. Об этом сообщает Der Spiegel.

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С помощью специального инструмента стоимостью около 600 евро группа из трех экспертов смогла получить доступ к защищенной микросхеме, управляющей автопилотом в автомобилях Tesla. Они не только прочитали ключевые компоненты системы и восстановили ее функционирование, но и загрузили видео, показывающее водителя автомобиля Tesla.

Эксперты, оценивающие интеллектуальную собственность Tesla, полученную таким образом, выступают не как хакеры, а как специалисты в сфере информационной безопасности, стремящиеся обнаружить и уведомить о слабых местах для повышения защиты данных.

По утверждению исследователей, такие проблемы могут быть характерны для всех машин Tesla, и они уже проинформировали компанию о найденной уязвимости. Один из исследователей, Кристиан Верлинг, выразил удивление по поводу легкости доступа к конфиденциальной информации Tesla и возможности воссоздать значительную часть автопилота, основываясь на извлеченных данных.