В Казахстане более тысячи машин застряли на трассах из-за бурана и метели

Из-за бурана и метели более тысячи автомобилей угодили в снежную ловушку в Казахстане. Об этом сообщает МВД республики.

В Карагандинской области из-за непогоды стоит 1359 транспортных средств. В них находится около 3.5 тысяч человек, включая 129 детей. Таковы данные на 7:00 утра 31 декабря.

Самый проблемный участок — трасса Алма-Ата — Екатеринбург. Здесь скопилось 1150 авто, в них более 3 тысяч человек, из них более ста детей.

Кроме того, ночью с автодорог Ботакара — Баянаул и Ботакара — Каркаралинск было эвакуировано 110 человек.

Полиция и спасатели помогают застрявшим водителям и пассажирам добраться до населенных пунктов. За двое суток полицейскими сопровождено около 17 тысяч машин. Спасение людей из снежных заторов продолжается.