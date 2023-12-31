Россиянам рассказали, как изменятся цены на автомобили после Нового года

В начале года цены на автомобили не вырастут, поскольку у дилеров скопились большие запасы. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто, сообщает «Прайм».

С началом года цены на машины в стране традиционно росли, но теперь этого не произойдет, считает Моржаретто. По его словам, на складах в России находится приличное количество автомобилей — 200 тысяч. Поэтому роста цен не будет.

«Во всяком случае дилерам надо распродать те машины, которые скопились на складах», — отметил эксперт.

При этом он уточнил, что в целом подорожание машин в России прогнозируется, но речь идёт об инфляционном росте. Резкого всплеска цен не будет.