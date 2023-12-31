Mansory доработала новое поколение BMW 7-Series на свой вкус

Mansory доработала седан BMW 7-Series нового поколения на свой вкус.

© © Mansory

В 2022 году состоялась премьера нового поколения BMW 7-Series, а спустя год для флагманского седана баварской марки появился набор тюнинга. В работу модель взяли специалисты ателье Mansory, которые традиционно для своих проектов основное внимание уделили внешнему виду автомобиля. Заявлены и доработки интерьера, однако о вмешательствах в силовую установку немецкая компания пока не сообщила ничего. Не исключено, что технические доработки появятся позже.

Седан получил углепластиковый аэродинамический обвес, включающий в себя передний и задний бамперы, пороги, решётку радиатора, капот, спойлеры на кромке крыши и крышке багажника, диффузор, накладки на зеркала заднего вида.

Заявлено, что элементы не только формируют более брутальный внешний вид, но и улучшают аэродинамические характеристики. На дизайн работают детали из неокрашенного углепластика, а также красные акценты в экстерьере.

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory