Toyota обкатала гоночный Prius в 10-часовом заезде

Toyota обкатала гибрид Prius 24h Le Mans Centennial GR в 10-часовом заезде.

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Летом 2023 года компания Toyota посвятила особый гибридный Prius «24 часам Ле-Мана». Концепт-кар под названием Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition создан силами заводской команды Toyota Gazoo Racing и посвящён 100-летнему юбилею «24 часов Ле-Мана». Дальше прототипа дело не зашло, но гоночный гибрид в итоге был всё-таки построен — машина успешно дебютировала в чемпионате Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy-2023. Автомобиль построен группой заводских инженеров и студентов, которые работают над новыми технологиями.

Модель CP Rookie Prius CNF-HEV GR представляет собой самую мощную модификацию в гамме модели — плагин-гибрид Prius PHEV с функцией подзарядки, двигатель которого переведён на углеродно-нейтральное топливо.

Мощность не раскрывается, но она выше, чем 220 лошадиных сил у дорожной модели. Помимо прочего, Prius получил более ёмкую батарею с улучшенной системой охлаждения, усиленные тормоза, спортивную подвеску, углепластиковый аэродинамический обвес и новые колёса.

Toyota