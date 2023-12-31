Audi начала продажу скинов для своей мультимедийной системы

Audi выпустила платные скины для своей мультимедийной системы MMI.

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Штатные бортовые мультимедийные системы автомобилей обычно имеют строго заданные заводскими дизайнерами варианты оформления, а у владельцев есть возможность выбора только из предустановленных версией без особой персонализации. Но у обладателей свежих моделей Audi в США теперь есть возможность тонкой настройки мультимедийки на свой вкус — для системы Audi MMI впервые предложены Audi Themes. Это платные варианты «обоев» мультимедиа и светового оформления салона.

Как заявляют разработчики, проект Audi Themes позволит владельцам автомобилей ещё глубже персонализировать интерьер за счёт эксклюзивных обоев для мультимедийной системы. А если машина имеет опцию Ambient Light Package plus с контурной подсветкой интерьера, то её оттенок можно подстроить под изображение на экране.

Audi

Audi

Audi

Audi