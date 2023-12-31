Audi начала продажу скинов для своей мультимедийной системы
Audi выпустила платные скины для своей мультимедийной системы MMI.
Штатные бортовые мультимедийные системы автомобилей обычно имеют строго заданные заводскими дизайнерами варианты оформления, а у владельцев есть возможность выбора только из предустановленных версией без особой персонализации. Но у обладателей свежих моделей Audi в США теперь есть возможность тонкой настройки мультимедийки на свой вкус — для системы Audi MMI впервые предложены Audi Themes. Это платные варианты «обоев» мультимедиа и светового оформления салона.
Как заявляют разработчики, проект Audi Themes позволит владельцам автомобилей ещё глубже персонализировать интерьер за счёт эксклюзивных обоев для мультимедийной системы. А если машина имеет опцию Ambient Light Package plus с контурной подсветкой интерьера, то её оттенок можно подстроить под изображение на экране.
Audi Themes можно приобрести в магазине myAudi Marketplace в приложении myAudi для смартфона по цене от 12,99 долларов. При этом Audi Themes предназначены только для того автомобиля, для которого они приобретаются — перенести их на другую машину или передать другому клиенту Audi App Store не получится при всём желании.