Li Xiang показал салон самого аэродинамичного в мире минивэна.

© © Li Xiang

В китайских соцсетях растиражировали трёхминутный ролик Li Auto, в котором демонстрируются возможности электрокара Mega. Посыл такой, что минивэн выручит большую семью в любой ситуации: новинка может обеспечить комфортную поездку пассажирам любого возраста, при необходимости салон трансформируется для ночёвки или перевозки крупногабаритных вещей, например, велосипедов.

Видео дня

Для компании Li Auto минивэн Mega — первый серийный электромобиль. По дизайну передней части салона однообъёмник повторяет кроссоверы L7, L8 и L9. Компоновка по схеме 2 + 2 + 3 с демонтируемым третьим рядом позволяет достичь многофункциональности. На втором ряду мультиконтурные кресла с электрорегулировками, вентиляцией, подогревом, оттоманками и столиками. В нише есть холодильник, панорамная крыша закрывается солнезащитными шторками с электроприводом.

Li Xiang

Li Xiang

Li Xiang

Li Xiang

Li Xiang

Li Xiang

Li Xiang

Для удобства посадки/высадки есть выдвижные подножки и поручни. Особый шик — «режим невесомости» кресел второго ряда, который позволяет расслабиться. Есть беспроводная зарядка для гаджетов и экран-кинотеатр. Если сложить кресла и разложить матрас, то в салоне минивэна Mega можно переночевать. А с демонтированными сиденьями третьего ряда глубина грузового отсека достигает 1066 миллиметров: влезет пара взрослых велосипедов, доски для сёрфинга или другие атрибуты активного отдыха.

Li Xiang

Li Auto удалось добиться рекордного коэффициента аэродинамического сопротивления Сх = 0,215. Этот показатель лучше, чем у Porsche Taycan! Не удивительно, что по энергопотреблению 5,35-метровая Mega опережает конкурентов: расход составляет 15,9 киловатт-часа на 100 километров. Показатели Zeekr 009 и Denza D9 равны 18,3 и 18,4 киловатт-часа/100 км соответственно.