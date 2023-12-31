В Казахстане стали продавать исходный «Москвич 3e»

Дистрибьютор JAC начал принимать заявки на «батарейный» кроссовер e-JS4. Речь идёт о том же автомобиле, который собирается и продаётся в России под названием «Москвич 3е». Теперь электрокар локализован и в Казахстане, комплектации идентичны, потому сравнить цены логично: соседям JAC e-JS4 обойдётся в 16,89 миллиона тенге (3,29 миллиона рублей).

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В России цены на «Москвич 3e» стартуют с 3,95 миллиона рублей, однако с учётом выгод по госпрограмме можно сэкономить до 925 тысяч рублей. Солидный дисконт доступен только в том случае, если оформить льготный автокредит или взять электромобиль в лизинг, то есть к начальной цене 3 025 000 рублей придётся добавить проценты и страховки от банка.

Казахстанский JAC e-JS4 предложен в единственной богатой комплектации: есть панорамная крыша, виртуальная приборная панель, камеры кругового обзора и другие опции. Похоже, у соседей собирают такую же версию кроссовера, которая в России называется «Москвич 3e»: запас хода почти идентичен (402 против 410 километров), под капотом электродвигатели с похожими характеристиками (150 против 142 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте 340 Нм).