Хакеры обнаружили в Tesla «режим Илона», который снимает ограничения на автопилот.

Группа хакеров из Берлинского технического университета взломала бортовую систему электрокара Tesla Model 3 и смогла через «режим Илона» смогли разблокировать как автопилот, так и еще несколько опций, которые обычно доступны владельцам калифорнийских моделей за дополнительную плату.

На взлом системы хакеры потратили порядка 60 тысяч рублей, на эти деньги они купили оборудование, а сам взлом осуществили через искусственное создание скачков напряжения. Те, в свою очередь, провоцировали появление ошибок в системе, одной из которых и стал тот самый «режим Илона».

Причем хакеры отдельно отметили, что для проведения таких манипуляций нужен физический контакт с автомобилем, взломать его удаленно невозможно. Режим, разумеется, официально нигде не анонсировали. Есть предположение, что Tesla создала его специально для Илона Маска и некоторых особо ценных клиентов компании, чтобы те могли использовать функции электрокара на полную мощность.

Также хакерам удалось через ту же схему активировать еще две платные опции: подогрев заднего ряда кресел и более динамичное ускорение. Кроме того, они получили доступ к персональным данным водителя автомобиля: записям в календаре, телефонной книге и координатам последних поездок.