Стало известно, какие машины реже всего останавливают инспекторы ГИБДД

Существует несколько категорий автомобилей, на остановку которых сотрудники ДПС предпочитают не тратить своё время.

Об этом порталу Autonews рассказали эксперты, передаёт ИА DEITA.RU.

Как оказалось, в первую очередь к ним относятся машины с символикой различных ведомств, служб, государственных структур и организаций. Водители таких авто крайне редко нарушают ПДД, а пристальных уход за их техническим состоянием не вызывает сомнений.

Также инспекторы ГИБДД очень редко останавливают автобусы и микроавтобусы. В основном это происходит только во время проведения различных спецопераций и рейдов. Это объясняется тем, что зачастую такой транспорт проходит частые проверки.

Стражи правопорядка предпочитают обходить своим внимание и минивены ввиду того, что такие авто используются большими семьями, а значит, водитель, являющийся одним из родителей, вряд ли будет грубо нарушать ПДД и пускать техническое состояние ТС на самотёк.

В целом же, как объяснили эксперты, гаишники редко останавливают чистые и ухоженные машины, глядя на которые видно, что их хозяин за ними следит. А вот если авто имеет какие-либо визуальные дефекты или очень грязное, то это уже лишний повод его остановить.