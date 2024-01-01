В России вступят в силу новые правила сдачи на права

В России с 1 апреля заработает новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Еще в прошлом году был разработан проект ведомственного приказа «О внесении изменений в Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».

РИА Новости публикует основные положения документа.

Так, сумму штрафных баллов, при которых экзамен на водительские права считается не сданным, увеличат с пяти до семи. Граждане, наказанные лишением прав за езду в нетрезвом состоянии, не смогут сдать экзамен на права в других водительских категориях до истечения срока наказания.

Военнообязанные граждане, не явившиеся в военкомат по повестке, также не смогут сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Если в процессе сдачи экзамена срок действия российского паспорта или медзаключения истёк, его перенесут до момента предъявления действующих документов.