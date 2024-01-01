Посмотрите на уникальный Koenigsegg Jesko из чистого золота
И без того редкий автомобиль сделали неприлично дорогим и выпустили его в единственном экземпляре по индивидуальному заказу частного неназванного клиента. Автомобиль отличается от серийный вставками из прозрачного карбона и акцентных элементов из 24-каратного чистого золота. Стоимость получившегося автомобиля, равно как и имя заказчика, в компании решили не раскрывать.
Созданием уникального гиперкара занималось ателье Gripen из Швеции, причем по словам авторов проекта, доработки из золота никак не повлияли на ездовые характеристики и автомобиль по-прежнему может устанавливать рекорды на треке.
Кузов автомобиля выполнен из углепластика, который покрыт прозрачным лаком с мелкими золотыми частицами. Из чистого золота выполнены накладки на антикрыло, насадка выхлопа, декоративные линии на крыше и основания боковых зеркал. «Золотая» спецверсия получила название Jesko Odin.
Гиперкар Koenigsegg Jesko представили еще в 2019 году, но лишь спустя три года, к 2022 году, его подготовили к производству. Компания ограничила тираж на отметке в 125 экземпляров, 100 процентов из которых были проданы еще задолго до старта производства.