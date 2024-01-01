В Японии начали продавать салфетницу в форме Nissan Skyline

Аксессуар выполнен в стиле автомобиля в самом популярном среди фанатов кузове, R34. Самое необычное для подобных предметов интерьера, что в случае с этой салфетницей она абсолютно легальна и имеет официальную лицензию Nissan.

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В длину салфетница составляет всего 292 миллиметра, в ширину — 114 миллиметров, а в высоту — 84 миллиметра.

Соответственно, по отношению к оригинальному автомобилю он уменьшен в пропорции 1:15.

Camshop

Camshop

Camshop

Camshop

Camshop

Camshop

Вариантов расцветок три: черный, серебристый и самый популярный синий Bayside Blue (тот самый, который был в «Форсаже». Стоит такая салфетница всего 47 долларов, причем купить ее можно не только в Японии — компания предлагает международную доставку.