Китайский BYD обошел Tesla на мировом рынке электрокаров

Китайский BYD обогнал Tesla по продажам электрокаров. В четвертом квартале ушедшего года автогигант из Китая продал рекордное количество «батарейных »машин — 525 409. Tesla те же три месяца удалось поставить 484 507 электрокаров, что тоже стало рекордом. Таким образом, BYD вырвался в лидеры мирового рынка электромобилей в последнем квартале года. По годовому результату Тесла все еще впереди, хотя BYD быстро сокращает отрыв.

За весь 2023 год Tesla Илона Маска продала порядка 1,8 миллиона электромобилей. Результат BYD — только 1,57 миллиона. Отставание пока заметное, но китайский концерн отличился взрывными темпами роста: по сравнению с 2022 годом поставки выросли на 73 процента. Кроме этого, BYD поставил 1,44 миллиона автомобилей с гибридными силовыми установками.

Таким образом, 2023 году Tesla опередила китайского соперника примерно на 230 тысяч реализованных автомобилей. В 2022-м отрыв составлял около 400 тысяч единиц.

Объемы производства и поставок BYD, как и других китайских автопроизводителей, активно растут благодаря государственной поддержке. Они укрепляют положение в том числе в Европе, где теснят местные компании.