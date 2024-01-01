С молотка пустят редчайший Camaro. Таких выпустили всего три

В основу легла модификация Camaro Z/28, доработанная Доном Йенко, который был владельцем одного из топовых тюнинг-ателье Америки и плотно сотрудничал с автопроизводителем Chevrolet. Выставленный на аукцион экземпляр является одним из 19 выпущенных, причем он оснащен более редким и более производительным пакетом доработок Stage II — таких автомобилей построили всего три.

© Mecum's

Модификация Stage II на старте продаж стоила 17 500 долларов (при том, что базовая версия Stage I стоила от 11 300 долларов, а обычный Camaro Z/28 стоил чуть больше восьми тысяч долларов). Отличал эту версию улучшенный интерьер и доработанная подвеска, покупатель получал регулируемые амортизаторы Koni, полиуретановые втулки стабилизатора от другого тюнера, Дика Галдстрэнда, который специализировался на доработках Chevrolet Corvette. В салоне «топовой» версии устанавливали спортивные кресла Kamp из натуральной кожи и кожаный руль Racemark.

Mecum's

Mecum's

Mecum's

Mecum's

Mecum's

Mecum's

Силовая установка, разумеется, также подверглась серьезным доработкам. Если обычный Camaro Z/28 в топовом исполнении оснащался 175-сильным мотором, который проходил четверть мили за 17,1 секунды, то Yenko Turbo Z получил двигатель пиковой отдачей порядка 250 лошадиных сил и проходил четверть мили за 14,52 секунды. При этом расход топлива у автомобилей был довольно демократичный, всего 13,1 литра на 100 километров в пути при городской езде и порядка 10,7 литра по трассе.

Mecum's

Mecum's

Mecum's

Mecum's

Mecum's

Модель примечательна еще и тем, что стала последним проектом Дона Йенко для Chevrolet. Он был представлен в 1981 году, а всего лишь год спустя, в 1982 году, американский производитель и тюнер разорвали отношения после почти 50 лет сотрудничества.

Редчайший проект Дона Йенко выставят на торги аукциона Mecum’s, по предварительным оценкам стоимость лота достигнет 60-80 тысяч долларов.