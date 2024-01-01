На заводе в Туле стали собирать обновленный Haval Jolion

Профильный форум Haval Clubs опубликовал фотографию одного из модернизированных «Джолионов»: утверждается, что снимок сделан в индустриальном парке «Узловая». Радикального обновления можно не ждать: кроссовер 2024 модельного года отличится бамперами, решёткой радиатора с вертикальными ламелями, заводским антихромом и другими колёсными дисками. По технике перемен не запланировано.

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Обновлённый Haval Jolion для России похож на Jolion Sport для рынка Таиланда. Будет ли «чёрный пакет» с контрастными зеркалами, затемнёнными рейлингами, пластиковым обвесом «по кругу» и без молдингов на дверях обязательным или это один из вариантов исполнения — неизвестно.

А вот доработок по технике не ожидается: в России Haval Jolion сохранит 1,5-литровые бензиновые турбомоторы в связке с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым преселективным «роботом», передний или полный привод, а клиренс составит 190 миллиметров. Появятся ранее невиданные опции: регулировка руля по вылету, вентиляция водительского кресла, отделка перфорированной кожей и панорамная крыша с люком.