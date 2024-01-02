Какие нововведения ждут водителей в 2024 году

Новый год начался с приятного сюрприза для водителей. Срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024 или 2025 году, продлили на три года. Соответствующее постановление правительства было принято буквально накануне праздника. Но уже вступило в силу. Какие еще неожиданности и изменения ждут водителей в новом году?

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Права с отсрочкой

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Итак, у водителей, у которых истекают права в этом году, а также в следующем не требуется спешить с их заменой. Срок действия их документов будет автоматически продлен на три года. То есть, тем водителям, у которых срок истекает в этом году, менять права потребуется только 2027 году. Тем, у кого срок истекает в 2025 - заменить документ надо будет до 2028 включительно.

Напомним, что ранее такая отсрочка была введена для водителей, у которых срок действия прав истекал в 2022 и 2023 году. Но это не означает, что им продлили отсрочку. Отсрочка у них осталась прежняя - три года. То есть, те, у кого срок действия прав истек в 2022, должны поменять их до 2025 включительно. Те у кого срок вышел в 2023 - до 2026 года. Такими темпами скоро пора будет увеличивать срок действия прав с нынешних 10 лет до 15.

Впрочем, тем, кому надо ездить за рулем за границу, в том числе в Беларусь, права все-таки предстоит менять до указанной в них даты. Наша отсрочка за границей не работает.

ОСАГО на денек

Что точно заработает в новом году? 2 марта вступит в силу закон, который позволяет оформлять краткосрочные полисы ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев. В первую очередь он будет интересен тем водителям, которые работают таксистами в качестве подработки. Например, пару раз в неделю. Зачем им оплачивать полноценный и дорогой полис таксиста на год, если договор можно заключить на два дня.

Однако, стоит отметить, что стоимость таких полисов будет довольно высокой, если считать стоимость страховки по дням. Страховщики впервые получают право самостоятельно устанавливать коэффициенты для таких полисов. Это первый шаг к, так называемому, свободному тарифу. Ведь сейчас тариф по ОСАГО имеет четко определенный Центробанком коридор. Но при этом, конечно, не будет превышать стоимости годового полиса.

За руль автобуса - только с опытом

С 1 апреля вступят в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, согласно которым получить права на управление автобусом (категория "D") можно будет, только имея стаж управления другими категориями не меньше года. Кроме того, эти поправки облегчат жизнь тем водителям, которые имеют право управлять грузовиками с прицепами (категория "СЕ") или автобусами с прицепами ("DE"), но до сих пор не имели права управлять легковушками с прицепами. Теперь, имея высшую категорию, они смогут возить прицепы и на легковушках, не сдавая для этого новый экзамен в ГИБДД.

Иностранным водителям, чтобы работать в этом качестве в России, придется пройти обучение в автошколах и после экзамена в ГИБДД получить российские права. Для тех иностранцев, кто не работает водителем в России, это не потребуется до получения гражданства или вида на жительство.

Автошколы, чтобы обучать водителей, должны иметь действующее заключение ГИБДД о соответствии их материальной базы, а также программ подготовки необходимым нормативам.

Что может заработать?

В ноябре уже прошлого года Госдума приняла в 1 чтении поправки в закон о регистрации транспортных средств, который исключает необходимость предоставить полис ОСАГО при постановке машины на учет в ГИБДД. Если это будет принято, то, по сути, такая норма уберет довольно серьезный уровень проверки, застрахована машина или нет. Как считают страховщики, вводить такое изменение можно только одновременно с введением контроля ОСАГО на дорогах с помощью камер. Но с этим есть проблемы. Об этом позднее.

Также уже давно всеми одобрен, но до сих пор не принят проект поправок в правила дорожного движения, который освободит водителей от бумажных документов. Согласно ему, если у водителя есть документ в электронном виде, этого на дороге достаточно. Речь идет о сервисе "Госуслуги Авто" который позволяет предъявлять в электронном виде права и свидетельство о регистрации автомобиля.

Пока это можно только в экспериментальном порядке. А поэтому документы все-таки лучше возить с собой.

Некоторые эксперты возражают, что в данном случае неизвестно, что человек внесет в электронный документ, да и интернет работает у нас не везде. Но дело в том, что водитель ничего никуда не вносит. "Госуслуги Авто" сами автоматически подтягивают все данные из ФИС ГИБДД. И обновляют их, когда сеть доступна. А инспектору тем более не требуется интернет, поскольку его планшет считывает QR-код на смартфоне проверяемого. А планшет расшифровыает этот код в виде картинки обычных прав. В общем, это была бы полезная история.

По-прежнему непонятна судьба проекта внесения изменений в КоАП, согласно которым водителя смогут привлекать за управление в нетрезвом виде не только за наличие алкоголя в выдохе, наркотиков или психотропов в моче, но и за так называемое лекарственное опьянение. То есть когда человек принял разрешенные лекарства, но у него на лицо признаки опьянения. Но, возможно, в этом году эти поправки все-таки примут.

Что точно не заработает

Накануне нового года прозвучало несколько новостей громких новостей о предстоящей перенастройке камер фотовидеофиксации. Якобы они будут фиксировать превышение средней скорости, превышение скоростных режимов, установленных динамическими знаками, а также вылавливать незастрахованные по ОСАГО машины. Увы, но всему этому не дано случиться. Во всяком случае в этом году.

Средняя скорость

В конце уже прошлого года появились сообщения, что камеры на дорогах получат новые функции. Однако, все оказалось не так просто. И скорее всего, они их не получат. Итак, в первую очередь речь идет о камерах, которые выставляют штрафы за движение с превышением средней скорости. Поводом для этого послужило то, что Минтранс выставил на обсуждение поправки в правила дорожного движения, которые запрещают превышать среднюю скорость. И даже дали ее определение.

Однако МВД довольно резко отреагировало на такую инициативу. Глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников заявил, что контроль за средней скоростью вводится не будет. А официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что мнение ведомства на этот счет может быть пересмотрено только тогда, когда будет введена средняя температура по больнице.

Напомним, что выносить наказание за превышение средней скорости ГИБДД перестала еще в 2021 году. После решения Верховного суда, который указал, что каждое нарушение характеризуется временем и местом его совершения. Но при определении средней скорости установить ни то ни другое - невозможно.

Динамические знаки

С 1 сентября этого года вступит в силу закон, устанавливающий требования к применению дорожных камер. Конкретные требований должны быть прописаны в постановление правительства, которые разработал Минтранс. В частности, в нем предусмотрена возможность штрафовать водителей за нарушение скоростного режима в зоне действия динамических знаков. То есть, знаков, которые могут менять скоростной режим в зависимости, например о погодных условий или дорожной ситуации.

Однако и здесь МВД выступило категорически против такого применения фотовидеофиксации. Дело в том, что каждый знак, устанавливающий те или иные ограничения, должен быть обозначен на схеме организации дорожного движения. Очевидно, что если какой-то оператор решил заставить водителей двигаться со скоростью 40 км/ч на том или ином участке, например, МКАД, ни к чему хорошему это не приведет. А если штраф будет вынесен, то он успешно будет оспорен по той простой причине, что в схеме дорожного движения на данном участке установлена максимальная скорость 100 км/ч. Понятно, что оформить новое ограничение на короткое времени не то что никто не успеет, никто не будет этим заморачиваться.

ОСАГО под камеру

Фото: Сергей Куксин/РГ

Проверка наличия полисов ОСАГО на тот или другой автомобиль также вряд ли заработает в этом году. Напомним, что это не раз обещали страховщики. Согласно их проекту, проверять на наличие полисов должны были те автомобили, которые совершили какое-либо нарушение. Причем проверка должна быть двухфакторной. То есть, камера выявила нарушение, потом происходит проверка по базе ОСАГО, если автомобиль не застрахован, проводится новая проверка через десять дней. Если страховка в базе данных не появилась, то автовладелец получает сразу два штрафа: за то нарушение, которое он совершил, и за отсутствие страховки.

Но дело в том, что рабочая группа из представителей страховщиков, Центробанка и ГИБДД приняла решение, что применять камеры для поиска незастрахованных машин можно будет спустя полгода после внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях. А именно в статью 12.37, которая предусматривает ответственность за управление без полиса ОСАГО. В нее необходимо внести примечание, согласно которому автовладелец не привлекается к ответственности вторично за это нарушение в течение суток. По аналогии со статьей 12.5 КоАП.

Однако соответствующие поправки еще даже не разработаны. Так что шансы, что они будут приняты в этом году - минимальны.

Надо сказать, что идут споры и о привлечении к ответственности именно собственника машины в автоматическом порядке. Как пояснили "РГ" в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО", база данных РСА в каждом комплексе фотовидеофиксации, конечно, не хранится. Это нецелесообразно. Поскольку на первом этапе комплексы фотовидеофиксации будут выявлять наличие полисов ОСАГО только у нарушителей ПДД, предполагаем, что проверка будет производиться в автоматическом режиме с помощью единой федеральной системы МВД РФ "Паутина", в которой и находятся все необходимые данные. При этом контроль наличия страхового полиса можно будет осуществлять на территории всей страны, а не только в том субъекте РФ, где зарегистрирован автомобиль. Далее сотрудники ЦАФАП отсматривают все материалы с комплексов фотовидеофиксации, после чего и принимается окончательное решение о вынесении штрафа.