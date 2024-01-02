Обновленный Haval Jolion нашли на тульском заводе

На заводе Haval Motor в Тульской области в конце 2023-го начали собирать новую версию кроссовера Jolion, информирует Telegram-канал клуба фанатов марки.

© Российская Газета

У автомобиля на фото можно заметить ряд черных акцентов в экстерьере.

Ранее "Китайские автомобили" сообщали, что первой новинкой бренда в 2024 году станет рестайлинговый Haval Jolion. Он получит переработанные бамперы и черную решетку радиатора с вертикальными ламелями.

Техническая часть "Джолиона" останется прежней. Под капотом будет установлен 1,5-литровый мотор мощностью 143 или 150 л.с. в зависимости от привода. Трансмиссии две на выбор - МКП или 7-ступенчатый "робот".

Цена обновленного Jolion составит 1 900 000 - 2 800 000 рублей. А рыночный дебют модели произойдет в феврале.