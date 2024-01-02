$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Перед Крымским мостом образовались очереди

Очередь автомобилей у Крымского моста, двигающихся на полуостров, увеличилась до 152 машин. Почти в два раза больше автомобилей ждут отправки из Крыма на «материк». Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост», отслеживающий оперативную ситуацию.

Перед Крымским мостом образовались очереди
© most.life

Данные приводятся на 14.00 (мск), 2 января

«В очереди со стороны Тамани находится 152 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 258 транспортных средств. Ожидание около часа», — сказано в сообщении.

Накануне на Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта.

42
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости