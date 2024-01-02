Перед Крымским мостом образовались очереди
Очередь автомобилей у Крымского моста, двигающихся на полуостров, увеличилась до 152 машин. Почти в два раза больше автомобилей ждут отправки из Крыма на «материк». Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост», отслеживающий оперативную ситуацию.
Данные приводятся на 14.00 (мск), 2 января
«В очереди со стороны Тамани находится 152 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 258 транспортных средств. Ожидание около часа», — сказано в сообщении.
Накануне на Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта.
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