Перед Крымским мостом образовались очереди

Очередь автомобилей у Крымского моста, двигающихся на полуостров, увеличилась до 152 машин. Почти в два раза больше автомобилей ждут отправки из Крыма на «материк». Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост», отслеживающий оперативную ситуацию.