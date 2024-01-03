Мантуров назвал сроки перезапуска производства на бывшем заводе Volkswagen

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen будет возобновлено в первом полугодии 2024 года, заявил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров. В интервью ТАСС он отметил, что предприятие теперь принадлежит компании «Арт-Финанс».

В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года, — сказал министр.

Мантуров добавил, что для производства уже найден индустриальный зарубежный партнер. Производственные мощности завода оцениваются в 225 тысяч автомобилей в год. До весны 2022 года там выпускались Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. В мае 2023 года концерн продал российские активы компании «Арт-Финанс».

Ранее дочерние компании Siemens — Siemens Mobility и Volkswagen — Volkswagen Bank обратились в правительство Германии с запросом о компенсации потерь в связи с уходом из России. При этом в Siemens Mobility подчеркнули, что инвестиции компании были защищены инструментом инвестиционных гарантий, предоставляемым немецкими властями. В то же время представители «дочки» Volkswagen не стали раскрывать детали о поданной заявке.