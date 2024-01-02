Rimac готовит к презентации полностью автономное такси

Компания, которая ранее была известна благодаря электрическому гиперкару Nevera, приняла решение освоить другой рынок — автономной мобильности, для этого запустили новый проект Project 3 Mobility. По плану, первым пилотным проектом станет полностью автономное роботакси, которое представят уже в 2026 году.

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Основатель компании Мате Римак пока не раскрывает детали проекта, однако в разговоре с журналистами он сообщил, что разработки ведутся при поддержке Kia. Он добавил, что хорватский автопроизводитель хочет «изменить жизни большего числа людей», создав доступный и экологически чистый городской транспорт.

Согласно плану компании, они не только разработают полностью автономный автомобиль, который сможет передвигаться без водителя, но и создаст для него инфраструктуру. В частности, речь идет о строительстве зарядных станций, парковок и стоянок.