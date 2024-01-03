УГИБДД ограничило движение по федеральной трассе в Челябинской области из-за погоды

"ФКУ УПРДОР "Южный Урал" вводит временное ограничение! С 20 часов 3 января 2024 года в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 - км 1779 автомобильной дороги М-5 "Урал" "Москва - Рязань- Пенза - Самара - Уфа - Челябинск". Данные ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов, легковые такси", - отметили в УГИБДД.