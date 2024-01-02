В России появится электрическая замена Hummer из Китая

Автомобиль задумывался как конкурент американскому Hummer EV, его название можно расшифровать как «свирепый воин». Внедорожник предложат россиянам в двух версиях: с гибридной и полностью электрической силовой установкой. Стоимость также известна еще до начала продаж.

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Внедорожник выпускает компания Dongfeng Motor, официальная презентация состоялась всего несколько месяцев назад, в августе 2023 года. Визуально модель напоминает прямого конкурента — электрический «Хаммер», кроме того, у него также есть «режим краба», при активации которого все четыре колеса поворачивают в одну сторону и автомобиль может двигаться по диагонали.

M-Hero

M-Hero

M-Hero

M-Hero

M-Hero

В моторном отсеке электрокара установлено четыре электромотора, в сумме они выдают на пике 1088 лошадиных сил, а на разгон до первой «сотни» уходит 4,2 секунды. Запаса хода хватит на поездку в 500 километров без подзарядки. Гибрид комплектуется тремя электромоторами на 816 сил. Разгон до «сотни» занимает шесть секунд, зато запас хода составляет 750 километров.

По информации столичных дилеров, стоимость новинки будет варьироваться от 18 до 19,5 миллиона долларов. При этом на домашнем китайском рынке в пересчете с юаней на рубль внедорожник стоит ощутимо дешевле — «всего» 8 миллионов рублей.

В конце ноября внедорожник уже прошел испытания в России, в частности, электромобиль протестировали на устойчивость к отечественным холодам и дорогам.