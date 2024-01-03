В России появится новая версия кроссовера Omoda C5

Стало известно, когда в России появится электрический Omoda C5 EV. «Зеленая» версия популярного кроссовера, которую ждали в конце 2023 года, задерживается: по последним данным, электрокар выйдет на наш рынок в первом квартале наступившего года. Такой C5 лишен большой безрамочной решетки радиатора, как у бензинового кроссовера, и приводится в движение единственным электромотором на передней оси. Вероятно, оснащение у него будет богаче, а цена — выше.

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C5 EV — это первый электрический кроссовер марки Omoda, принадлежащей Chery. В движение автомобиль приводит передний электромотор мощностью 224 лошадиные силы. Записывается он от батареи емкостью 61 киловатт-час, которая обеспечивает до 450 километров автономного хода по циклу WLTP. Пополнить запас энергии с нуля до 80 процентов можно будет всего за полчаса, используя 110-киловаттную зарядку.

От кроссовера C5 без приставки EV новинку можно будет отличить по заглушке спереди, занимающей место широкой решетки радиатора, надписи Omoda между ДХО и иному дизайну колес. Коэффициент аэродинамического сопротивления новинки составляет 0,293, а тормозной путь со 100 километров в час — 36 метров.

Об оснащении C5 EV для России пока ничего неизвестно, но ожидается, что список будет шире, чем у бензинового варианта. Это повлияет и на цену, которая окажется заметно выше. C5 с 1,5-литровым турбомотором сейчас стоит от 2 679 9000 до 3 309 900 рублей.