В РФ нашли способ продать более 1 млн легковых автомобилей в 2023 году

За год было продано более 1 млн легковых автомобилей, что является показателем конца 1990-х годов Российский рынок легковых автомобилей быстро рос до 2008 года, когда продажи достигли пика в 3 млн единиц. Однако после кризиса 2009 года рынок последовательно сокращался, достигнув нуля в 2015 году; с 2015 года ежегодные продажи составляют в среднем около 1,6 млн автомобилей. В этом году продажи достигли 1 млн единиц, однако эксперты прогнозируют, что к 2024 году авторынок вырастет не более чем на 25 %.