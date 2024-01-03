АвтоВАЗ нашел способ производить моторы с ресурсом более 200 тысяч километров

Силовой агрегат автомобиля Lada всегда отличался конфигурационной простотой и надежностью, но его ресурсы, по большому счету, до сих пор окутаны тайной. Специалисты решили выяснить, что же он собой представляет на самом деле.

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Так, на предприятии «АвтоВАЗ» организовали эксперимент в период выпуска семейства Lada Kalina автопроизводителем и выбрали три модели, на которых собирались «выкатать» расчетный ресурс двигателя в 120 000 км в пару раз больше — 240 000 км. В итоге до конца эксперимента дожили только две из трех Карин. После тщательной диагностики выяснилось, что оба автомобиля сохранили свои заводские характеристики и не достигли предельного износа.