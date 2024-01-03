Mazda обновила все свое семейство Flair Wagons
Mazda обновила все свое семейство Flair Wagons, включая спортивную версию Custom. Цены в Японии начинаются от 1 451 100 иен. Начиная с Flair Wagon Custom 2024 года, вы узнаете его по новому переднему бамперу и решетке радиатора. Его ванильный аналог сложнее отличить от версии до фейслифтинга из-за того, насколько малы изменения: передний бампер и накладка между фарами были слегка переработаны, передние стойки были утончены для лучшей видимости, и это обо всем. Клиенты могут выбирать из девяти доступных вариантов отделки, включая двухцветные комбинации.
Главная новинка внутри — выдвижные основания задних сидений. Mazda утверждает, что впервые использует эту конструктивную особенность. Высокие люди могут расширить основание сиденья для комфорта, дети могут использовать его в качестве подставки для ног, а если вы перевозите багаж на заднем сиденье, вы можете вытащить дополнительную подушку, чтобы он не упал.
Судя по изображениям, панель управления рядом с рычагом трансмиссии новая, а на приборной панели установлен другой 4,5-дюймовый дисплей. Что касается функций, то в базовую комплектацию теперь включены подогрев руля, несколько USB-портов и электронный ручник. Пакет электронных систем помощи теперь оснащен улучшенными радарами и камерами и может автоматически замедлять движение перед перекрестками в режиме ACC. Mazda заявляет, что удержание полосы движения и автоматическое торможение с учетом пешеходов также были улучшены как на улицах, так и на перекрестках.