На бывшем российском заводе Mercedes рассказали о планах по выпуску машин

Гендиректор ГК «Автодом» (приобрела российские активы Mercedes-Benz) Андрей Ольховский подтвердил, что на подмосковном заводе «планируют и начнут» сборку автомобилей. Об этом он рассказал Autonews.ru.

По словам Ольховского, ГК «Автодом» обсуждает с Министерством промышленности и торговли формирование взаимоотношений с технологическими партнерами. Таких партнеров у завода может быть несколько.

Ольховский отметил, что нерешенных вопросов еще много, но предприятие приближается к цвели.

«Завод стоит на месте - никуда не делся. Все сотрудники на месте, каждому из них выплачивается полная зарплата для того, чтобы иметь возможность быть в режиме готовности для начала работ», - подчеркнул он.

Ольховский добавил, что процесс идет не очень быстро, так как «у китайских партнеров есть определенный подход и его надо соблюсти».

В августе 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что производство легковых машин на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье планируют начать в 2024-м.