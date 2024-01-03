Экс-глава Marussia Motors назвал главную ошибку компании

«На мой взгляд, наша главная ошибка была в том, что мы замахнулись на большие серии. Нужно было делать автомобиль тиражом в несколько десятков машин в год, может быть, чуть выше бюджетом. Это дало бы возможность действительно заключить долгосрочный альянс с кем-то из производителей по поводу движков и получить их инженерную экспертизу в поддержку. Это позволило бы вполне получить свой кусок рынка. Это, наверное, не были бы машины ценой семизначной, но вполне шестизначные большие цифры были достижимы», — рассказал Чеглаков на YouTube-канале Игоря Асанова.