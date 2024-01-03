На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 600 автомобилей

Часовые пробки образовались с обеих сторон Крымского моста, всего проезда ожидают более 600 автомобилей, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на подъездах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 310 транспортных средств, ожидание - около часа. В очереди со стороны Керчи находится 349 транспортных средств, ожидание - около часа", - говорится в сообщении.

Как следует из данных информационного центра, очередь начала формироваться около 10:00 - тогда со стороны Тамани проезда ждали 30 транспортных средств, со стороны Керчи пробка не наблюдалась.