Иранский пикап SAIPA, который ждут в России: новые изображения

Опубликованы новые изображения пикапа SAIPA, который ждут в России. Второй по величине автопроизводитель Ирана после Iran Khodro — компания SAIPA — анонсировал легковой пикап под индексом 251 несколько лет назад. Но проект забуксовал: до сих пор неизвестно, когда пикап будет представлен на родине, и тем более неясен срок старта поставок в Россию и Белоруссию. Однако уже можно рассмотреть SAIPA-251 на рендерах, которые публикуют иранские СМИ.

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SAIPA-251 построен на платформе седана Saina и хэтчбека Quik, которые, в свою очередь, базируются на X200 — модернизированном варианте архитектуры Kia Pride образца 1987 года. Pride наследует и второй пикап марки, который обещают привезти в Россию, — более компактный SAIPA-151.

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Судя по свежим рендерам, 251-й окажется пикапом с двухместной кабиной и грузовым отсеком внушительного размера. У него пластик по периметру, алюминиевые колесные диски, двухцветные зеркала заднего вида, а также любопытное сочетание рейлингов на крыше и антенны, которая явно будет мешать погрузке.

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Что касается «техники», то 251 (или Sephehr, как его хотели назвать изначально), будет двухтопливным. В движение его будет приводить улучшенный восьмиклапанный мотор M15 GSI в паре с пятиступенчатой «механикой». При работе на бензине он выдает 90 лошадиных сил и 137 Нм крутящего момента, на газе — 77 сил и 116 Нм.

В оснащение пикапа, по данным СМИ, войдут датчик света, система мониторинга давления в шинах, ABS и ESP. В салоне будут две подушки безопасности и сенсорный дисплей мультимедийной системы, положенный дорогим комплектациям.

В декабре сообщалось, что SAIPA покинула российский рынок, так и не выйдя на него. Российский дистрибьютор SAIPA объявил о ликвидации, заявив, что поставки стали невыгодными в нынешних рыночных условиях.