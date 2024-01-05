Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2023 году выросли на 62%

Продажи новых легковых автомобилей в России за 2023 года выросли на 62 процента в годовом выражении и превысили 1,056 миллиона штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минпромторга РФ.

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Сообщается, что объем рынка легковых автомобилей в 2023 году составил 1 056 397 штук. Это на 62 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также стало известно, что продажи легких коммерческих авто по итогам 2023 года увеличились на 35 процентов – до 105 тысяч штук. Рынок грузовиков за отчетный период вырос на 74 процента, до 140,2 тысяч штук, а рынок автобусов увеличился до 17,8 тысячи.