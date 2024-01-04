В России внесут изменения в порядок сдачи экзамена на водительские права

Это следует из подготовленного МВД проекта регламента по проведению экзаменов для выдачи водительских удостоверений. Согласно действующей норме, занимать пассажирское сидение за дублирующими педалями может экзаменатор Госавтоинспекции. Новым регламентом данный пункт планируется дополнить также возможностью находиться на этом месте представителям автошкол, отмечает ТАСС.

В документе указано, что во время экзамена лицо, которое находится на пассажирском сиденье с доступом к дублирующим педалям, «вмешивается в процесс управления в целях предотвращения возникновения ДТП или наезда на препятствие».

Ограничение возможности преподавателю автошколы садиться рядом с кандидатом в водители во время экзамена было утверждено в 2021 году. Это вызвало споры, которые стали предметом рассмотрения в Верховной суде. В частности вопрос касался того, кто будет нести ответственность в случае ДТП во время экзамена. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года.