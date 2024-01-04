Skoda анонсировала премьеру обновленной Octavia

Чешский автопроизводитель опубликовал тизер первой новинки 2024 года - обновлённого семейства Octavia, которое презентуют в феврале.

В ходе обновления Skoda Octavia получит изменённую оптику с другой графикой дневных ходовых огней. Также будут модифицированы бамперы и задние фонари. По крайней мере, на это указывают "шпионские" фото замаскированных прототипов.

В салоне основным пунктом обновления стала мультимедиа. Несмотря на размер её экрана, аналоговые клавиши управления климатом сохранятся.