Машины Kia и Hyundai научатся управлять умными устройствами Samsung
Машины Kia и Hyundai станут частью умного дома.
В рамках соглашения с Samsung в модели обеих марок интегрируют платформу SmartThings, с помощью которой можно будет управлять различными устройствами. Пользователи получат возможностью создавать собственные варианты автоматизации. Например, заранее включать кондиционер в квартире летом или обогрев зимой, а также дистанционно запускать машину и следить за остатком заряда батареи.
Фирмы Hyundai Motor и Kia подписали соглашение с Samsung Electronics об интеграции платформы SmartThings в их автомобили. В будущем сервисы Car-to-Home и Home-to-Car позволят управлять умными устройствами прямо с экрана мультимедиа, а также откроют доступ смартфонам, телевизорам и ИИ-колонкам к некоторым функциям автомобиля. Сценариев использования такой интеграции можно придумать много — от включения кондиционера и освещения в доме по пути с работы до дистанционного запуска обогрева салона зимой.
В случае с Hyundai и Kia владельцы устройств с поддержкой SmartThings смогут создавать собственные варианты автоматизации, запускать которые можно будет нажатием на экран, голосом или по данным геолокации. При этом, чтобы всё это заработало, не понадобится ничего модернизировать: новые функции появятся на уже выпущенных автомобилях вместе с очередным обновлением, которое будет доступно как в виде файла, так и «по воздуху».
Сотрудничество с Samsung расширит ассортимент устройств, совместимых с фирменными сервисами Car-to-Home и Home-to-Car. Сейчас их предлагают в Южной Корее в партнёрстве с рядом телекоммуникационных и строительных компаний. Например, Car-to-Home позволяет управлять освещением, розетками, запорной газовой арматурой, вентиляцией, кондиционерами и бойлерами. А Home-to-Car — климатической установкой, запуском двигателя и зарядкой. Теперь в перечень войдут роботы-пылесосы, кухонная техника и стиральные машины.