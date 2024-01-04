Машины Kia и Hyundai научатся управлять умными устройствами Samsung

Машины Kia и Hyundai станут частью умного дома.

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В рамках соглашения с Samsung в модели обеих марок интегрируют платформу SmartThings, с помощью которой можно будет управлять различными устройствами. Пользователи получат возможностью создавать собственные варианты автоматизации. Например, заранее включать кондиционер в квартире летом или обогрев зимой, а также дистанционно запускать машину и следить за остатком заряда батареи.

Фирмы Hyundai Motor и Kia подписали соглашение с Samsung Electronics об интеграции платформы SmartThings в их автомобили. В будущем сервисы Car-to-Home и Home-to-Car позволят управлять умными устройствами прямо с экрана мультимедиа, а также откроют доступ смартфонам, телевизорам и ИИ-колонкам к некоторым функциям автомобиля. Сценариев использования такой интеграции можно придумать много — от включения кондиционера и освещения в доме по пути с работы до дистанционного запуска обогрева салона зимой.

В случае с Hyundai и Kia владельцы устройств с поддержкой SmartThings смогут создавать собственные варианты автоматизации, запускать которые можно будет нажатием на экран, голосом или по данным геолокации. При этом, чтобы всё это заработало, не понадобится ничего модернизировать: новые функции появятся на уже выпущенных автомобилях вместе с очередным обновлением, которое будет доступно как в виде файла, так и «по воздуху».