Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.

Об этом информирует Telegram-канал, посвящённый обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Проезд был перекрыт почти четыре часа.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту приостановлено. Вскоре после этого была объявлена воздушная тревога в Севастополе.