Стали известны особенности дизайна возрожденной «Волги»
На Международной выставке-форуме «Россия» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров поделился планами обновления легендарной «Волги», отметив сохранение старого логотипа вместе с изменениями в дизайне.
По словам Мантурова, перезапуск обновленной модели будет осуществлен совместно с иностранным автопроизводителем, в рамках развития Нижегородского автомобильного кластера.
Он подчеркнул, что работы по обновлению шли непрерывно с момента анонса решения, начиная с мая 2023 года, и планируется начать производство этого автомобиля в середине 2024 года. Мантуров отметил, что новый облик «Волги» будет современным, а логотип с изображением оленя известен всему миру.
Министр также подчеркнул важность преемственности дизайна, сравнивая ее с продукцией представительского класса марки ЗИЛ и ЗИС, а также с проектом «Аурус».
Ранее были раскрыты сроки перезапуска бывшего завода Volkswagen в Калуге, однако конкретные подробности не были уточнены в ходе заявления Мантурова.