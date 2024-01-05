Стали известны особенности дизайна возрожденной «Волги»

На Международной выставке-форуме «Россия» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров поделился планами обновления легендарной «Волги», отметив сохранение старого логотипа вместе с изменениями в дизайне.

По словам Мантурова, перезапуск обновленной модели будет осуществлен совместно с иностранным автопроизводителем, в рамках развития Нижегородского автомобильного кластера.

Он подчеркнул, что работы по обновлению шли непрерывно с момента анонса решения, начиная с мая 2023 года, и планируется начать производство этого автомобиля в середине 2024 года. Мантуров отметил, что новый облик «Волги» будет современным, а логотип с изображением оленя известен всему миру.

Министр также подчеркнул важность преемственности дизайна, сравнивая ее с продукцией представительского класса марки ЗИЛ и ЗИС, а также с проектом «Аурус».