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BMW i8 оснастили четырьмя моторами от супербайка

Австрийская гоночная команда превратила BMW i8 в четырехмоторный спортпрототип.

BMW i8 оснастили четырьмя моторами от супербайка
© © HillClimbFans

Купе оснастили моторами от супербайка BMW HP4 — каждый имеет объем 999 кубических сантиметров и выдает около 215 лошадиных сил. Кроме того, машина получила композитные тормоза, регулируемую подвеску, гоночную АБС и кокпит в стиле спортпрототипов класса LMP1.

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Австрийская команда Team Edlinger, которая выступает в европейских хилклаймах на BMW 320 IRL с двигателем V8 от болида Indycar, представила свой новый проект. Это BMW i8, точнее, он им когда-то был. Автомобиль прошел настолько глубокую модернизацию, что от исходника тут мало что осталось. К примеру, пассажирский отсек изготовлен из авиационных материалов и дополнен зонами деформации из CFRP-пластика с сотовым алюминиевым сердечком. Большинство деталей сделаны на 3D-принтере, для чего понадобилось переработать 300 килограммов филамента, или около 400 квадратных метров углеволоконной ткани.

HillClimbFans
HillClimbFans

Купе получило новый аэродинамический обвес, регулируемые амортизаторы Sachs с технологией through-rod (обеспечивает постоянный дорожный просвет и, следовательно, аэродинамику вне зависимости от изменений температуры), а также композитные тормоза и настраиваемую АБС от Continental. Выпускная магистраль тут целиком сделана из титана, а вместо гибридной силовой установки на основе «турботройки» 1.5 стоит сложная система из четырех литровых двигателей от супербайка BMW HP4, каждый из которых приводит отдельное колесо.

HillClimbFans
HillClimbFans

Моторы синхронизированы между собой и в сумме дают около 880 лошадиных сил. При этом их можно попарно отключать, превращая машину в задне- либо переднеприводную. Электроника суперкара собрана на 12 программируемых блоках управления. Обмен данными происходит по восьми системным шинам, а в бортовой системе регистрируются более тысячи параметров, которые можно проанализировать на компьютере. В планах Team Edlinger — участие на машине в горных гонках, заезды в рамках Time Attack Masters и поездка на Фестиваль скорости в Гудвуде.

Автоновости
BMW i8
BMW