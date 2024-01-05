BMW i8 оснастили четырьмя моторами от супербайка

Австрийская гоночная команда превратила BMW i8 в четырехмоторный спортпрототип.

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Купе оснастили моторами от супербайка BMW HP4 — каждый имеет объем 999 кубических сантиметров и выдает около 215 лошадиных сил. Кроме того, машина получила композитные тормоза, регулируемую подвеску, гоночную АБС и кокпит в стиле спортпрототипов класса LMP1.

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Австрийская команда Team Edlinger, которая выступает в европейских хилклаймах на BMW 320 IRL с двигателем V8 от болида Indycar, представила свой новый проект. Это BMW i8, точнее, он им когда-то был. Автомобиль прошел настолько глубокую модернизацию, что от исходника тут мало что осталось. К примеру, пассажирский отсек изготовлен из авиационных материалов и дополнен зонами деформации из CFRP-пластика с сотовым алюминиевым сердечком. Большинство деталей сделаны на 3D-принтере, для чего понадобилось переработать 300 килограммов филамента, или около 400 квадратных метров углеволоконной ткани.

HillClimbFans

HillClimbFans

Купе получило новый аэродинамический обвес, регулируемые амортизаторы Sachs с технологией through-rod (обеспечивает постоянный дорожный просвет и, следовательно, аэродинамику вне зависимости от изменений температуры), а также композитные тормоза и настраиваемую АБС от Continental. Выпускная магистраль тут целиком сделана из титана, а вместо гибридной силовой установки на основе «турботройки» 1.5 стоит сложная система из четырех литровых двигателей от супербайка BMW HP4, каждый из которых приводит отдельное колесо.

HillClimbFans

HillClimbFans