BMW M5 превратили в 928-сильный суперседан

Немецкое ателье построило 928-сильную BMW M5.

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Седан Manhart MH5 900 получил модернизированный двигатель V8 4.4 с двумя турбокомпрессорами, выпускную магистраль из нержавеющей стали и регулируемую подвеску от KW Suspensions. К тому же ему достался углепластиковый аэродинамический обвес и кованые колеса диаметром 21 дюйм. Тираж суперседана составит всего пять экземляров.

Немецкое ателье Manhart снова доработало BMW M5 в кузове F90. На это раз под нож пустили рестайлинговую M5 Competition, и результат не может не впечатлять. Седан MH5 900 похвастает отдачей 928 лошадиных сил и 1240 Нм крутящего момента. Как это повлияло на разгонную динамику, не сообщается. В качестве напоминания: в обычной M5 Competition 625 «лошадок» и 750 Нм момента, четырехдверка ускоряется до первой «сотни» за 3,4 секунды, а в версии CS (635 л.с.) — за три ровно.

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Под капотом Manhart MH5 900 стоит «битурбовосьмёрка» S63 объемом 4,4 литра с перепрограммированным блоком управления и новыми компонентами вроде поршней Carillo, Н-образных шатунов и углепластикового впуска. Выпуск с переключаемым клапаном целиком выполнен из нержавейки и включает в том числе гоночные даунпайпы и четыре 100-миллиметровых наконечника. Заодно седану достались койловеры Manhart Variant 4 (можно заменить на регулируемые пружины), аэродинамический обвес из углеволокна, капот в стиле M5 CS и 21-дюймовые кованые диски Manhart Concave One.

Manhart

Manhart

Manhart