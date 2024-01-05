В Белоруссии пресекли вывоз в ЕС раритетного советского автомобиля

Попытку вывоза раритетного советского автомобиля 1947 года выпуска без надлежащих документов пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог". В сообщении, которое распространил 5 января Государственный таможенный комитет Беларуси, констатируется, что таможенники начали административный процесс в отношении гражданина РФ, пытавшегося незаконно вывезти на территорию Евросоюза автомобиль ЗиС-110.

Нарушитель, следовавший на машине в Литву, сообщают новостные порталы, при прохождении таможенного контроля выбрал "зеленый коридор", подтвердив, что у него отсутствуют товары, подлежащие обязательному декларированию.

Дело в том, уточнили в ГТК, что транспортные средства, произведенные до 1 января 1951 года, относятся к категории культурных ценностей. Поэтому при их "перемещении через таможенную границу необходимо в обязательном порядке декларировать, а также иметь при себе специальный разрешительный документ - решение Коллегии Евразийской экономической комиссии "О мерах нетарифного регулирования".