Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По данным Государственного управления рыночного регулирования, отзыв будет представлять собой удаленное обновление программного обеспечения. Он затронет автомобили с 2014 по 2023 годы выпуска, среди которых, Model 3 и Model Y производства КНР, а также заграничные Model S, Model X и Model 3.

Отмечается, что отклонения ПО связаны с системами помощи водителю и системами запирания дверей.