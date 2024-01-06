Возрождённой «Волге» оставят фирменного оленя на капоте

Глава Минпромторга Денис Мантуров вслед за подтверждением слухов о возрождении «Волги» представил и первую информацию о новинке. Следуя последним трендам российского автопрома, культовое имя получит модель «зарубежного партнёра», а кроме узнаваемого советского бренда «Волга» новинке достанется только фирменная эмблема со знакомым оленем. В остальном же обещан «абсолютно современный облик», а это означает отсутствие серьёзных изменений в дизайне исходного автомобиля.

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Как пояснил руководитель Минпромторга, работа над возвращением «Волги» в производство велась с мая 2023 года, когда появилась первая информация о возрождении бренда. В серию автомобиль должен вернуться уже в середине 2024 года. Ожидается, что сборку «Волги», созданной на основе зарубежной модели, наладят в Нижнем Новгороде.

Но при этом автомобиль получит современный дизайн.

«Это абсолютно современный облик. Логотип известен всему миру — с оленем. А что касается решётки радиатора, наверное, какая-то реплика с точки зрения напоминания о предыдущих легковых автомобилях может быть. Так же, как и по Aurus», — заявил Денис Мантуров в интервью ТАСС.

«Aurus тоже имеет визуальные корни от ЗИСа. По крайней мере, когда инженеры-конструкторы, дизайнеры, создавали образ этого автомобиля, за основу брались именно те автомобили Гаража особого назначение — ЗИС, ЗИЛ», — отметил чиновник.