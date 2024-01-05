Tesla отзовет в Китае 1,6 млн авто

Автопроизводитель Tesla отзовет на китайском рынке более 1,6 млн электромобилей из-за проблем в системе помощи водителю. Об этом сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, речь идет об импортных Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, сошедших с конвейера в Китае. Отзыв коснется автомобилей, произведенных с 26 августа 2014 года по 20 декабря 2023 года.

Указанный недочет, как отмечается, может привести к столкновению на дороге и представляет угрозу для безопасности людей, находящихся в салоне движущего транспортного средства. Для устранения проблемы подразделения Tesla в Пекине и Шанхае планируют внедрить оптимизированную функцию с добавлением новых элементов автоматизированной системы помощи.

Предполагается, что это позволит устранить существующие риски.