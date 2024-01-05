Неожиданный конкурент появится у Китая на российском авторынке

Еще одна страна заявила о планах экспансии российского автомобильного рынка, сообщает ИА DEITA.RU.

В 2024 году автопроизводители из Ирана намерены покорять российского потребителя. По информации Autonews, начать продажи планирует иранская SAIPA. Также о планах на Россию заявляет крупнейший автоконцерн Iran Khodro.

Как сообщает специализированное издание, внешне автомобили Iran Khodro напоминают «Ладу», объем мотора - 1,6 литра. Производства завязано на устаревших платформах из Франции. Эксперты полагают, что цены на автомобили из Ирана будут начинаться от 750 тысяч рублей.

Седан иранского производства Tara будет стоить порядка миллиона рублей. Эксперты издания считают, что автомобили из дружественной страны составят прямую конкуренцию Lada Vesta.