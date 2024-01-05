Mercedes-Benz Sprinter стал бизнес-джетом на колесах

Британцы превратили Mercedes-Benz Sprinter в ультрароскошный мобильной офис.

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Вэну отрядили обитый кожей девятиместный салон, несколько 40-дюймовых панелей и внушительный список опций, в котором есть всё, что душе угодно — от холодильников для напитков и закусок до гардероба и туалетной комнаты. Обойдется Sutton VIP Class Sprinter в 180 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 20,8 миллиона рублей.

Британский дилер Clive Sutton не только занимается продажей люксовых европейских и американских автомобилей, но и имеет собственное тюнинг-ателье. Одна из последних его работ — конверсия вэна Mercedes-Benz Sprinter в ультрароскошный VIP Class Sprinter. Бизнес-шаттл вмещает до девяти человек вместе с водителем, его салон полностью обшит кожей, а в оснащение входят две 40-дюймовые 4K-панели, пара холодильников и домашний кинотеатр.

Clive Sutton

Места тут хоть отбавляй. Объем заднего отсека составляет целых 15 тысяч литров, высота потолка — два метра. По желанию заказчика здесь можно соорудить полноценный гардероб, туалет, поставить кофемашину. В списке опций — подогрев всех кресел, мощная климатическая установка, двух- или трехсекционная панорамная крыша. По мнению Clive Sutton, такой вэн подойдет не только для деловых встреч, но также для вечеринок.

Clive Sutton

Clive Sutton

Clive Sutton

Clive Sutton